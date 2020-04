Scarlett Johansson e Florence Pugh letali Vedove Nere nelle nuove foto di Black Widow

Quasi a voler rincuorare I fan del Marvel Cinematic Universe dopo la rivoluzione dell'intero calendario uscite, i Marvel Studios hanno pubblicato pochi minuti fa due nuove immagini estratte da Black Widow.

Nella prima, Scarlett Johansson si mostra di nuovo nel suo iconico look di Natasha Romanoff all'interno di un edificio abbandonato nel quale si è nascosta per sfuggire al letale morso delle nuove Vedove Nere, letali assassine che la Stanza Rossa ha presumibilmente sguinzagliato contro di lei.

Nella seconda, invece, Florence Pugh è la nuova Vedova Nera Yelena Belova, che per la prima volta viene mostrata con indosso un costume molto simile a quello che Natasha ha indossato nel corso dei suoi anni negli Avengers: ricordiamo che il film sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, quindi prima dell'attacco di Thanos alla Terra e con Natasha braccata dal governo degli Stati Uniti per aver tradito il team di Iron Man e violato gli accordi di Sokovia; sono in molti a credere però che parte del film si sposterà nel presente, con Yelena che rimpiazzerà la defunta Natasha come nuova Vedova Nera ufficiale.

Voi cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che, con l'annuncio delle nuove date di uscita, l'appuntamento con Black Widow è previsto per il prossimo 6 novembre. Secondo quanto riportato, il film sarà un cambio di registro per il MCU.