Scarlett Johansson: la figlia guarda Mamma, ho preso il morbillo, ma non la riconosce

L'interprete di Black Widow Scarlett Johansson ha una lunga carriera alle spalle, avendo iniziato a recitare fin da piccola. Tra le sue prime apparizioni cinematografiche c'è anche Mamma, ho preso il morbillo, film che ha recentemente fatto vedere anche a sua figlia... Peccato che questa non l'abbia riconosciuta.

Mamma, ho preso il morbillo ovvero Home Alone 3 è sicuramente tra i meno popolari sequel di quelli scaturiti dal primo iconico film con Macaulay Culkin diretto da Chris Columbus, complice il fatto che ci si è ritrovati a seguire un cast di personaggi completamente diverso, sotto una nuova direzione creativa.

Tuttavia, uno dei suoi meriti è quello di portare sullo schermo una giovanissima Scarlett Johansson, all'epoca appena undicenne; una piccola star che avrebbe fatto tanta strada nel mondo del cinema.

Di recente, l'attrice ha deciso di mostrare la pellicola alla figlia Rose, 6 anni, che si era innamorata dei primi due capitoli: "Siamo un po' nostalgici ultimamente, e stiamo ritirando fuori i film anni '90" ha affermato Johansson.

Ignara del fatto che la madre fosse tra gli interpreti del film, la piccola ha proseguito la visione senza però accorgersi di un volto familiare sullo schermo.

"Volevo che scoprisse da sola questa cosa, ma ovviamente non mi ha riconosciuto. Come può la me di 11 anni ricordarle la me di adesso?" ha dichiarato ridendo "Le ho chiesto 'Chi è quella persona? La conosci?? E lei 'Tu?!?'".

Beh, sicuramente Rose avrà meno difficoltà a riconoscerla il prossimo luglio al cinema, quando finalmente il film di Black Widow arriverà sugli schermi.