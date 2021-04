Scarlett Johansson, l'esilarante irruzione del marito Colin Jost in RuPaul's Drag Race

L'abbiamo vista nei giorni scorsi nel nuovo trailer di Black Widow, ma in settimana Scarlett Johansson è stata anche ospite di un episodio della stagione 13 di RuPaul's Drag Race, un suo vecchio pallino. Non potendo presenziare in studio, l'attrice è intervenuta da casa sua, e questo ha permesso a suo marito di rubarle per un attimo la scena.

La sfida dell'episodio si intitolava "Henny, I Shrunk the Drag Queens!", con Scarlett Johansson nelle vesti di una insegnante di recitazione. "Mi dispiace molto di non essere in laboratorio, ma partecipare era un mio sogno da molto tempo, quindi è davvero emozionante per me" ha confessato la star di Black Widow.

Come possiamo vedere nella clip in calce alla notizia, prima di concludere Scarlett Johansson ha chiesto: "Ci sono altre domande?", ed è stato a quel punto che ha fatto irruzione suo marito Colin Jost, star del Saturday Night Live. "Ce l'ho io una domanda" ha detto entrando nell'inquadratura. "Il film si chiamerà Size Queens?" ha continuato, provocando l'ilarità generale.

In precedenza Scarlett Johansson, che ha recentemente ricordato di aver temuto un fiasco per The Avengers, nei suoi consigli al concorrente Gottmik aveva detto: "Recitare significa rendere una situazione irreale molto reale. Quindi direi che la cosa più importante è avere molta convinzione, che tu stia combattendo Thanos o, che ne so, un gigantesco tacco appuntito. Questo viene dal credere in sé stessi. Se non credi in te stesso, allora nessuno tra il pubblico ti crederà."