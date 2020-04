Scarlett Johansson eletta attrice più sexy del 2020: ecco la classifica completa

Il canale YouTube VideoArchive ha pubblicato i risultati di un sondaggio proposto ai suoi oltre 20.000 iscritti, eleggendo Scarlett Johansson come l'attrice più sexy del 2020.

La lista completa, che include 50 delle più amate star di Hollywood, parte nientemeno che da Brie Larson, interprete di Captain Marvel vista l'ultima volta in Avengers: Endgame ferma solo all'ultimo posto. Dopo di lei alla quarantanovesima posizione troviamo - che ci crediate o meno - Eva Mendes, moglie di Ryan Gosling, mentre con un flashforward ci spingiamo alle prime venticinque posizioni, che includono diverse protagoniste dei franchise più amati del momento come il Marvel Cinematic Universe, DC Films, Star Wars e Game of Thrones.

Potete trovare la lista qui sotto, mentre nei due video in calce trovate l'elenco completo dalla 50esima posizione alla prima, occupata dalla star di Black Widow:

Scarlett Johansson Margot Robbie Amber Heard Lili Reinhart Gal Gadot Yvonne Strahovski Emma Stone Alexandra Daddario Lucy Hale Sophie Turner Ana de Armas Jennifer Lawrence Alicia Vikander Elizabeth Olsen Daisy Ridley Zoey Deutch Karen Gillan Lily Collins Hayley Atwell Zendaya Camila Mendes Evangeline Lilly Selena Gomez Phoebe Tonkin Emilia Clarke

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre attrici preferite? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad alcuni retroscena della celebre sequenza di nudo integrale di Scarlett Johansson nello sci-fi art-house Under the Skin e ad alcune dichiarazioni sulla scena di nudo di Margot Robbie in Bombshell.