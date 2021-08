Scarlett Johansson-Disney, Villeneuve si schiera con la star: 'E se fosse il contrario?'

Il regista di Dune Denis Villeneuve ha commentato la decisione di Scarlett Johansson di intraprendere un'azione legale contro la Disney in merito al metodo di distribuzione di Black Widow, la cui uscita su Disney+ è costata alla star diversi milioni di dollari.

"E se accadesse il contrario e non non rispettassimo i contratti che abbiamo firmato dalla nostra parte?" ha dichiarato il filmmaker in un'intervista rilasciata a LaPresse in vista del debutto di Dune al Festival di Venezia 2021. "Inoltre, è sbagliato credere che il cinema sul grande schermo non stia andando bene. Ma questo settore è sulle montagne russe, il che è in contrasto con il desiderio di stabilità di Wall Street. Mentre gli abbonamenti alle piattaforme forniscono agli studi un reddito fisso".

Dopo aver contrastato con forza anche la decisione di Warner Bros. di pubblicare il suo nuovo film in contemporanea su HBO Max, Villeneuve ha comunque chiarito di non essere contrario allo streaming a prescindere: "Non ho nulla contro le piattaforme, anzi. Sono uno strumento straordinario per darci accesso alla memoria del cinema. Ma la carriera di un film deve iniziare prima dal grande schermo. D'ora in poi richiederò anche contrattualmente che i miei film escano prima nelle sale."

Nel corso della stessa intervista, il regista ha inoltre svelato la durata ufficiale di Dune.