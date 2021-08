Scarlett Johansson, cosa succede con Disney e Black Widow? La situazione degenera

Nelle scorse settimane il mondo di Hollywood è stato scosso dalla clamorosa e sorprendente causa legale mossa da Scarlett Johansson contro la Disney per via della distribuzione streaming di Black Widow, film del quale la star del Marvel Universe è anche - per la prima volta - produttrice.

Il team legale di Scarlett Johansson ha intentato una causa nel tribunale di Los Angeles sostenendo che la decisione della Walt Disney Company di far uscire il prequel dei Marvel Studios su Disney+ in contemporanea alla sua uscita nelle sale invece che concedere alla pellicola un'esclusiva run teatrale sarebbe costato alla star tutta una serie di bonus economici che invece avrebbe ottenuto se Black Widow avesse superato determinate cifre al botteghino.

Ma l'avvocato della Disney Dan Petrocelli, parlando con il Wall Street Journal, definisce la causa dell'attrice "totalmente sbagliata", elaborando: "La causa è manifestamente sbagliata sotto ogni aspetto. Non ci sono mai stati limitazioni o vincoli circa la scelta dell'azienda su come distribuire Black Widow. Il contratto conferisce esplicitamente allo studio, e cito, 'il controllo completo sul processo decisionale per quanto riguarda la distribuzione del film'".

Secondo quanto riferito, ci sarebbero state conversazioni tra i dirigenti senior della Disney e il team legale di Scarlett Johansson per trovare un accordo finanziario prima che lo studio decidesse di affidarsi a Disney+ per far arrivare il film Marvel al maggior numero di spettatori possibile. Ma le richieste avanzate dalla Johansson e dal suo team sono state descritte come "irragionevoli" da Dan Petrocelli, e così la lotta continua. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti che sicuramente non si faranno aspettare.

Nel frattempo, ecco i commenti dell'agente di Scarlett Johansson sulla faccenda.