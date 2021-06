Scarlett Johansson ancora con Disney: sarà protagonista del live-action Tower of Terror

In attesa di vederla in azione in Black Widow, film che potrebbe firmare una delle sue ultime apparizioni nel Marvel Cinematic Universe, Scarlett Johansson ha rinnovato la collaborazione con Disney per produrre e interpretare un nuovo live-action dal titolo Tower of Terror.

Basato su una delle attrazioni più amate dei parchi a tema della Casa di Topolino, la quale culmina in una caduta libera dell'ascensore che offre sempre spunto per delle fotografie esilaranti, il film è stato affidato alla penna di Josh Cooley, co-sceneggiatore di Inside Out e regista di Toy Story 4, ma al momento non è disponibile alcun dettagli sulla sceneggiatura.

Secondo quanto riportato da Collider, che ha lanciato la notizia in esclusiva, la Disney ha in mente di ingaggiare per la regia un nome di alto profilo, soprattutto per via del fatto che la Johasson viene da una doppia nomination agli Oscar per le sue performance in Marriage Story e Jojo Rabbit, nonché per via del suo importante ruolo all'interno del MCU.

Per chi non la conoscesse, l'attrazione in questione è accompagnata dalla voce di un inquietante presentatore in stile Rod Serling di The Twilight Zone, e ha già fatto da base per un film TV del 1997 con Steve Guttenberg e Kirsten Dunst.