Scarlett Johansson definisce Black Widow un 'dramma familiare'

Nonostante le voci contrastanti sulla distribuzione di Black Widow, la promozione del film va avanti, come è possibile vedere dal nuovo poster con protagonista Scarlett Johansson. In questo periodo sono uscite anche delle interviste all'attrice, nelle quali ha potuto esprimere il suo punto di vista sulla nuova fatica del MCU.

"Credo che parte del genio creativo di Kevin Feige risieda nel saper capire ciò che i fan si aspettano da questi film, e dare loro qualcosa che non si sarebbero mai neanche sognati di vedere. L'idea di Natasha Romanoff al centro di un dramma familiare è l'ultima cosa che uno si potrebbe aspettare, e ho dovuto abituarmi all'idea che sarebbe stata quella la direzione, dato che siamo di fronte ad un grande cambio di registro", ha dichiarato Johansson nel nuovo numero di Total Film.

In effetti l'eroina Marvel ci ha sempre dato l'idea di essere molto indipendente, priva di legami affettivi o di radici sulle quali fare affidamento. Con il suo ingresso negli Avengers abbiamo esplorato proprio la sua iniziale avversione alle dinamiche di gruppo, e successivamente l'abbiamo vista cambiare atteggiamento fino ad arrivare a sacrificarsi per la sua unica famiglia nella lotta contro Thanos. Sarà quindi interessante vedere come sarà gestito nel film prequel questo family drama, questa volta relativo ad un'altra famiglia di Natasha, quella che aveva prima di diventare un Avenger.

Intanto è avvenuto un cambio di compositore per Black Widow: ad occuparsi delle musiche sarà Lorne Balfe, già noto per aver lavorato a Mission Impossible Fallout, Bad Boys For Life ed Assassin's Creed: Revelations.