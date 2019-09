Scarlett Johansson:'Credo alle parole di Woody Allen. Gli voglio bene'

Scarlett Johansson è emersa con forza in difesa di Woody Allen, affermando di volergli bene e di credere alla sua innocenza per le accuse di molestie sessuali da parte della figlia adottiva, Dylan Farrow. L'attrice ha recitato per Allen nei film Match Point, Scoop e Vicky Cristina Barcelona, e ha stretto un forte rapporto con il regista.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson ha dichiarato:"Adoro Woody. Gli credo e vorrei lavorare con lui in qualsiasi momento".

La posizione di Scarlett Johansson va in controtendenza con le dichiarazioni di colleghi come Timothée Chalamet, Colin Firth e Greta Gerwig, che hanno tutti in qualche modo rinnegato la loro collaborazione con Allen, affermando che in futuro non lavoreranno più con lui.



"Vedo Woody ogni volta che posso e ho avuto molte conversazioni con lui al riguardo. Sono stato molto diretto con lui e lui è stato molto diretto con me. Mantiene la sua innocenza e io gli credo".

L'attrice - co-fondatrice di Time's Up - si è soffermata anche sul movimento #MeToo:"Siamo in un momento in cui le persone sono entusiaste e comprensibilmente. Le cose dovevano cambiare e quindi le persone hanno molta passione, molti sentimenti forti e sono arrabbiate, giustamente. Il momento è molto intenso".

Woody Allen è in causa con Amazon dopo l'annullamento del contratto da quattro film firmato con qualche anno fa. Il suo ultimo film, A Rainy Day in New York, verrà distribuito a livello internazionale dopo la première al festival di Deauville.

Scarlett Johansson sarà produttrice esecutiva di Black Widow; l'attrice inoltre è una delle più pagate al mondo ed ha ottenuto lo stesso cachet degli uomini nell'MCU.