Scarlett Johansson in costume nelle nuove foto dal set di Black Widow

Le riprese del film stand-alone dedicato al personaggio della Vedova Nera continuano senza sosta e, in rete, arrivano costantemente foto e video dal set ricchi d'azione che ci danno un piccolo assaggio di quel che vedremo sul grande schermo.

I nuovi scatti che provengono dal set - e che noi vi mostriamo comodamente qui sotto - ci mostrano l'attrice Scarlett Johansson di nuovo nei panni di Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera, in una sorta di proto-costume total black e lunghi capelli rossi. Secondo i report, infatti, il film sarà un vero e proprio prequel agli eventi di Iron Man 2, film in cui debutta il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe; stando alle parole del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, inoltre, la pellicola potrebbe svelare alcuni segreti mai svelati dell'Universo Marvel.

Ad affiancare la Johansson ci sarà la giovane Florence Pugh che, secondo alcune foto dal set, potrebbe interpretare Yelena Belova, un'altra delle Vedove Nere del fumetto originale. O-T Fagbenle, David Harbour e possibilmente Rachel Weisz completano il cast della pellicola diretta dalla regista Cate Shortland.

Nonostante non ci sia ancora una data di uscita ufficialmente fissata dai Marvel Studios, molti credono che il film stand-alone sulla Vedova Nera arrivi in tempo per il prossimo maggio 2020.