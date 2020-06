Scarlett Johansson, cosa ne pensa la star del film Chef di Jon Favreau?

Stasera torna in tv Chef - La ricetta perfetta, piccolo cult indipendente scritto, diretto e interpretato nel 2014 da Jon Favreau e con apparizioni di diverse star legate al mondo dei cinecomic, tra cui Bobby Cannavale, Robert Downey Jr e Scarlett Johansson.

Per l'occasione vi riportiamo cosa ne pensa Scarlett Johansson a proposito del film, settima opera del regista dopo Made - Due imbroglioni a New York (2001), Elf - Un elfo di nome Buddy (2003) Zathura - Un'avventura spaziale (2005), Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010) e Cowboys & Aliens (2011).

"Mi sono sentita a casa nella parte dell'amica del protagonista. Invecchiando e sperimentato cose diverse, comprendendo il valore di una relazione non necessariamente romantica con una persona con cui non ti metterai insieme e non avrai una famiglia. Queste relazioni sono raramente esplorate nei film, eppure sono così profonde e reali", ha affermato la Johansson in una vecchia intervista.

L'attrice, tra l'altro, era sul set di Avengers: Age of Ultron quando Favreau si preparava ad iniziare le riprese. "Non ricordo niente", ha detto la Johansson. "Ricordo di una volta in cui stavamo parlando su Skype del mio personaggio e ad un certo punto ci fu un'esplosione sul set per una scena con Capitan America, con le bombe che esplodono tutto intorno, e ricordo che io e te stavamo parlando in tutta tranquillità delle persone che entrano nella tua vita e alle quali sei legato da un profondo affetto. Puoi avere delle relazioni davvero intime, non da un punto di vista sessuale ma di amicizia."

Per altri approfondimenti ecco la recensione di Chef; inoltre, sapevate che la serie ha avuto una sorta di "sequel" grazie ad una docu-serie Netflix?