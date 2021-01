Scarlett Johansson, cosa guardare prima e dopo il Marvel Cinematic Universe

Negli ultimi anni ci siamo abituati a pensare a Scarlett Johansson principalmente in ottica Avengers e Marvel Cinematic Universe: la star di Black Widow, però, ha dato mostra nel corso della sua carriera di avere a disposizione del suo arco un bel po' di frecce, come dimostrano le tante ottime interpretazioni messe in curriculum.

Ma quali sono i passaggi obbligati per approfondire la storia cinematografica della nostra Scarlett? Il nostro consiglio, come al solito, è quello di partire dal principio: Genitori Cercasi, ad esempio, nonostante le critiche perlopiù negative vi darà modo di vedere Johansson esordire sul grande schermo all'età di 10 anni, mentre merita sicuramente più attenzione L'Uomo che Sussurrava ai Cavalli, annata 1998, con la nostra appena quattordicenne.

Il 2003 è invece l'anno di due passaggi fondamentali come La Ragazza con l'Orecchino di Perla e soprattutto Lost in Translation, trampolino di lancio importantissimo per una carriera che di lì a poco sarebbe esplosa definitivamente con il doppio Woody Allen di Match Point e Scoop e il Christopher Nolan di The Prestige.

La nostra, comunque, dà mostra del suo talento anche quando non è necessario mostrarsi: in Her, ad esempio, la sola presenza della sua voce nel doppiaggio dell'intelligenza artificiale che fa perdere la testa a Joaquin Phoenix contribuisce ad alzare sensibilmente il valore del film di Spike Jonze; negli ultimi anni, invece, non possiamo non consigliarvi la visione di due perle come Jojo Rabbit e Storia di un Matrimonio.

Natasha Romanoff, comunque, è stata e ancora è una parte importantissima della carriera della star di Vicky Cristina Barcelona: pochi giorni fa abbiamo visto Scarlett Johansson in gran forma nella nuova foto di Black Widow.