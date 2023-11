Scarlett Johansson compie 39 anni: 'Volevo fare musical, ma ho la voce troppo profonda'

Certe inclinazioni sono evidenti già dalla tenera età, e per Scarlett Johansson le cose sono andate esattamente in questo modo: la star di Jojo Rabbit e Match Point ha capito quando era ancora una bambina di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo, per quanto il cinema non fosse, probabilmente, la sua prima scelta.

Proprio la nostra Scarlett, che oggi compie 39 anni e che recentemente ha parlato del suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe, ha infatti ammesso di aver pensato prima di tutto a una carriera come cantante, magari puntando sì al mondo del cinema, ma concentrando il suo interesse soprattutto sui musical.

"Ho scelto di fare l'attrice perché quando ero piccola mi piaceva cantare. Ho sempre desiderato fare un musical. A 8 anni ho iniziato a prendere lezioni di canto. Sognavo di vestire i panni di Cosetta in Les Miserables. Purtroppo la mia voce era troppo profonda. Poi ho cominciato a fare film e non sono mai arrivata al teatro musicale. Da quando ho compiuto 13 anni ho praticamente sepolto la mia parte musicale. Ma è sempre lì con me" sono state le sue parole. Cosa ne dite? Pensate che l'ex-Black Widow possa meritare una chance come cantante? Diteci la vostra nei commenti!