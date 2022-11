Scarlett Johansson compie 38 anni: 'A Hollywood non ti senti mai magra abbastanza'

Anche per Scarlett Johansson il tempo passa: la star di Black Widow spegne oggi le sue prime 38 candeline, e noi non vogliamo certo esimerci dal celebrarne ancora una volta l'indiscusso talento e l'ineguagliabile bellezza... La stessa bellezza che, secondo l'attrice, sarebbe più volte stata messa in dubbio dallo spietato mondo di Hollywood.

Qualche tempo fa, infatti, la nostra Scarlett ammise di essersi sentita più volte a disagio per il suo fisico in una Hollywood evidentemente ossessionata dalla magrezza come unica forma di bellezza possibile, al punto da far sentire inadeguata una come l'attrice di Match Point e Under the Skin.

"Tutti a Hollywood sono così dannatamente magri, senti costantemente di non essere magra abbastanza. Io ho i miei 'giorni grassi', so che non sarò mai piatta come un binario. È difficile non avvertire pressione in quest'industria, io uso già dei prodotti anti-invecchiamento per la mia pelle. Cerco di non farmi schiacciare dalla pressione, ma Los Angeles è un luogo davvero difficile in cui vivere, a meno che tu non abbia lì persone che ti vogliano bene. Può essere molto, molti triste ed è una cosa che può davvero divorarti se non ti prendi cura di te stessa" furono le parole dell'attrice.

Dichiarazioni, quelle di Johansson, che dimostrano ancora una volta come l'esser ritenuta una vera e propria icona sexy non spazzi via insicurezze e debolezze, a maggior ragione in un mondo senza pietà come quello del cinema. A proposito del suo rapporto con l'industria, recentemente Scarlett Johansson ha accusato Hollywood di averla oggettificata sin dagli inizi della sua carriera.