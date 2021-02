Scarlett Johansson come action figure è mozzafiato: ecco la Vedova Nera di Iron Studios

Iron Studios viaggia attraverso il Regno Quantico mentre annuncia l'ultima action figure Legacy dei Marvel Studios. Protagonista è Natasha Romanoff/Vedova Nera, con il volto di Scarlett Johansson, pronta a tornare nel primo film interamente dedicato al personaggio, Black Widow. Ecco perché l'occasione è propizia per Iron Studios.

18 pollici in altezza, quest'action figure in scala 1/4 mostra Scarlett Johansson in una posa dinamica action. Questo prodotto dipinto a mano e in edizione limitata è splendidamente dettagliato e scolpito per rendere perfetta la gioia di molti fan dell'MCU. Dai suoi capelli rossi ondulati a il costume attillato, quest'action figure di Iron Studios cattura il design della Vedova Nera vista in Iron Man 2.



Il Marvel Cinematic Universe è pieno zeppo di momenti e personaggi iconici che meritano il loro spazio per poter finalmente brillare, come sta accadendo a Black Widow. L'action figure è disponibile in pre-order su Sideshow Collectibles.

Black Widow Avengers Infinity Saga 1:4 Legacy di Iron Studios ha un prezzo di 700 dollari e verrà rilasciata sul mercato tra gennaio e marzo 2022 ma i pre-order sono già attivi.

"Ispirata alla sua prima apparizione nelle sale cinematografiche nel film Iron Man 2, la spia dello S.H.I.E.L.D., Natasha Romanoff, sembra pronta per il combattimento, con i suoi lunghi capelli rossi ricci, indosso un'uniforme tattica dell'agenzia, in sfumature di blu scuro che rimanda ai costumi classici dei fumetti, con una somiglianza impressionante del volto dell'attrice Scarlett Johansson [...]".



Scoprite il nostro approfondimento su un anno senza Marvel Cinematic Universe, e i 5 migliori film con Scarlett Johansson.