Scarlett Johansson: com'è nata la scena di nudo integrale di Asteroid City

Asteroid City è uno dei 5 nuovi film di Wes Anderson usciti in questi giorni tra cinema e Netflix, e uno degli argomenti più discussi del nuovo film dell'autore texano è la scena di nudo integrale di Scarlett Johansson.

Come nasce la scena di nudo di Scarlett Johansson in Asteroid City? Nel contesto della storia, la sequenza fa parte della breve relazione romantica che intercorre nella trama tra il protagonista Augie (Jason Schwartzman) e Midge Campbell (Scarlett Johansson), una famosa ma ormai stanca stella del cinema che sta attraversando un periodo personale molto difficile. La scena di nudo di Scarlett Johansson in Asteroid City è la scena di nudo che Midge deve provare in preparazione al prossimo ruolo della sua carriera: l'attrice invita Augie ad assisterla durante le provette, e lui accetta l'ingrato compito ben volentieri.

Si tratta del secondo nudo integrale inserito da Wes Anderson in un suo film dopo la scena di nudo di Lea Seydoux nel precedente The French Dispatch, e proprio come in quel caso, assecondando il suo stile cartoonesco, anche qui i corpi delle attrici sono totalmente svuotati dalla carica erotica che invece qualsiasi altro regista o film avrebbe rimarcato. La scena ha causato comunque qualche grattacapo a Wes Anderson, dato che inizialmente l'MPAA aveva bollato Asteroid City con una classificazione R, poi abbassata a PG-13 proprio per via della totale assenza di erotismo dalla sequenza.

Per la sua partecipazione alle riprese, Scarlett Johansson è stata pagata 4000 dollari a settimana.