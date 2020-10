Scarlett Johansson e Colin Jost: fiori d'arancio e nozze segrete per la coppia

Era maggio del 2017 quando si iniziava a parlare di una relazione tra l'attrice del MCU Scarlett Johansson e il comico di SNL Colin Jost. Oggi, a quasi tre anni e mezzo di distanza, Scarlett e Colin sono finalmente marito e moglie.

Ad annunciare su Instagram le nozze della coppia è stato l'account di Meels on wheels America, un'associazione benefica che lotta contro la fame nel paese.

"Siamo entusiasti di potervi annunciare in esclusiva che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati nel week-end. La cerimonia è stata molto intima, comprendente solo i familiari più stretti e i loro cari, e nel rispetto delle precauzioni anti-COVID come indicato dal CDC" si legge nel post "Il regalo di nozze più gradito per loro è aiutare a fare la differenza per gli adulti più anziani e vulnerabili durante questi tempi difficili supportando @mealsonwheelsamerica. Per favore, considerate l'idea di fare delle donazioni per celebrare la coppia felice cliccando sul link che trovate sul nostro profilo".

Tutto nella massima riservatezza, dunque, e nel rispetto dei protocolli in atto al momento negli Stati Uniti, dove la pandemia continua a dilagare facendo registrare cifre sempre troppo alte.

Questo è il primo matrimonio per Jost, e il terzo per la Johansson (precedentemente legata sentimentalmente all'attore Ryan Reynolds e al giornalista francese Romain Durac, dal quale ha avuto una figlia, Rose Dorothy). I due sono stati ufficialmente fidanzati per un anno, prima di arrivare al fatidico sì.

L'attrice sarà presto (si fa per dire, ormai) al cinema con il film dei Marvel Studios Black Widow, in uscita a maggio 2021, mentre Jost ha in cantiere un paio di progetti sia come sceneggiatore (ID Theft, Worst Man) che come attore (Worst Man) ma nel frattempo anche noi di Everyeye ci uniamo nel fare gli auguri alla coppia felice.