Scarlett Johansson e Colin Jost nell'esilarante spot di Alexa per il Super Bowl

Come ogni anno il Super Bowl non è solo un grande evento per gli appassionati di football, ma anche per chi ama il mondo dello spettacolo. E tra gli highlight della serata ci sono gli esilaranti spot televisivi come quello con protagonisti Scarlett Johansson, Colin Jost e... Alexa!

Dopo Arnold Schwarzenegger in versione Zeus, pensavate non potesse esserci commercial più divertente?

Beh, non sappiamo se questo possa definirsi più divertente di Schwarzy in versione Padre dell'Olimpo che ordina un Macchiato, ma di certo le risate non mancano nel vedere l'interprete di Black Widow Scarlett Johansson e il marito Colin Jost alle prese con una Alexa che legge nel pensiero e fa fare figuracce ai due in diverse occasioni (come ad esempio con gli ospiti a cena, o la mattina appena svegli).

Forse, ragionano i due a fine video, è meglio che Alexa non diventi più intelligente ed efficiente di così...

Il Super Bowl LVI si terrà la notte tra il 13 e il 14 febbraio, e vedrà sfidarsi per l'ambito titolo i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. Durante l'evento, come sempre, verranno proposti spot pubblicitari e trailer di film e serie di grande interesse, ma ce ne saranno alcuni che probabilmente non vedremo (sembra che, ad esempio, The Last of Us possa saltare il Super Bowl).

Voi siete in hype per la serata? Fateci sapere nei commenti.