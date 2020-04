Scarlett Johansson e il clamoroso nudo integrale di Under the Skin: come nacque la scena

Acclamato dalla critica di tutto il mondo, il thriller sci-fi avanguardista Under the Skin divenne leggendario per un nudo integrale di Scarlett Johansson, che nei panni di un'aliena camuffata da donna umana si spogliò per la prima volta per la cinepresa del regista Jonathan Glazer.

Ci vollero dieci anni per realizzare il progetto, che capitò sulle scrivanie di attrici come Eva Green, Gemma Arterton, January Jones, Abbie Cornish e Olivia Wilde (e perfino Brad Pitt, ovviamente per la parte maschile), e alla fine rimase per ben quattro anni parcheggiato su quella della Johansson.

L'attrice, che a quel punto della sua carriera era già slanciatissima dopo ruoli come Lost in Translation, Match Point, The Prestige, Vicky Cristina Barcellona e quello della Vedova Nera nei primi film del Marvel Cinematic Universe, restò ancorata alla parte per tutto il tempo necessario, e alla fine fu lei a decidere di girare la scena di nudo integrale senza una controfigura.

"Penso che in un certo senso devi guardare la nudità e in qualche modo supporre che il tuo corpo diventerà lo screenshot di qualcuno, quindi in un certo senso devi valutare il rischio che stai correndo" rivelò l'attrice durante la conferenza stampa di presentazione del film. "'È una cosa gratuita? È un progetto di vanità? È una parte importante del viaggio di questo personaggio alla scoperta di sé?' Insomma, qual è il vantaggio di una scena di nudo?"

La Johansson aggiunse che alla fine scelse di farlo perché sentì che era giusto per il personaggio e che valeva il rischio. "La sua nudità era una questione molto pratica. Avevo anche i capelli neri. Era questa la mia idea. Sapevo che non sarei dovuta apparire come una specie di bionda sexy. Era una scena di nudo ma non c'era nulla di sexy."

La componente erotica della sequenza, del resto, è pari a zero, e assume quasi i tratti di una lezione di anatomia con la protagonista (un'aliena, lo ricordiamo) intenta a studiare il corpo umano.

Under the Skin è stato incluso nel libro "1001 film da vedere prima di morire" dello sceneggiatore e produttore Steven Schneider. Inoltre, nell'agosto 2014, il sito Mr. Skin ha inserito le scene di nudo di Scarlett Johansson al primo posto nella sua classifica delle "150 migliori scene di nudo di celebrità di tutti i tempi".

