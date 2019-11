Scarlett Johansson e Chris Evans: 'Non avevamo idea di dove potesse arrivare l'MCU'

Il Marvel Cinematic Universe è ormai da tempo uno dei più grandi fenomeni pop del nostro tempo, alla pari di Star Wars o altri franchise che continuano a chiamare a raccolta i fan da più di un decennio. Ma chi, all'epoca dei primi film della saga, avrebbe davvero puntato su una simile riuscita?

I primi ad essere ancora esterrefatti da tanto successo sembrano essere proprio gli attori protagonisti: nel corso di una chiacchierata organizzata da Variety, infatti, Scarlett Johansson e Chris Evans hanno ammesso di non aver avuto, all'epoca, la concezione di quanto potesse crescere il progetto di cui avevano appena cominciato a far parte.

"È divertente, perché ricordo che durante i giorni delle riprese di Iron Man 2 tu avevi appena finito di girare il primo Captain America. Non avevamo idea di cosa stessimo facendo. Era impossibile immaginare che tipo di fenomeno il Marvel Cinematic Universe e gli Avengers sarebbero diventati. […] Non sai come andrà a finire, no? Sembra ridicolo ora, ma è una cosa che può mettere fine alla tua carriera" ha riflettuto la star di Black Widow rivolgendosi al suo collega. "Mi sento incredibilmente fortunato ad aver fatto parte di qualcosa del genere" ha aggiunto Chris Evans.

Lo stesso Kevin Feige, d'altronde, ha ammesso che durante la genesi del Marvel Cinematic Universe nessuno immaginava di poter andare oltre il primo Avengers. Sempre Feige ha poi ammesso che la crisi scoppiata nel 2008 avrebbe potuto significare la fine prematura dell'intero MCU.