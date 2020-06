Scarlett Johansson, che bomba: ecco la sua evoluzione da Iron Man 2 a Black Widow

La Vedova Nera di Scarlett Johansson ne ha passate di ogni durante la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, col suo viaggio che dopo essere cominciato in Iron Man 2 si è interrotto in maniera drammatica ed eroica con l'importante sacrificio visto in Avengers: Endgame.

Natasha Romanoff, ex agente russa ad un certo punto passata allo SHIELD di Nick Fury, nel corso della sua carriera da Avengers ha attraversato varie fasi nel Marvel Cinematic Universe: il suo viaggio, che culminerà con un film stand-alone "postumo", è stato definito attraverso le singole apparizioni in film stand-alone di altri personaggi oppure nei blockbuster degli Avengers, che di volta in volta hanno rivelato nuovi aspetti del suo carattere ed evoluto la sua personalità, fino alla risoluzione della sua storia nell'ultimo film dei fratelli Anthony e Joe Russo.

In calce all'articolo potete vedere la sua evoluzione dai tempi di Iron Man 2 di Jon Favreau ad Avengers: Endgame e oltre, con l'ultimo trailer dell'attesissimo Black Widow.

Il film, diretto da Cate Shorland e in arrivo e in arrivo a novembre, sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, due capitoli fondamentali per la vita di Natasha, e promette di risolvere anche diversi punti del suo passato lasciato in sospeso in questi anni, offrendo anche nuovi retroscena sulle sue origini. Gli obiettivi che si pone la nuova produzione Marvel Studios sono tanti e tutti molto importanti per i fan, che in questi anni hanno imparato ad amare il personaggio della Johansson: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

