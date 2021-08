Scarlett Johansson, Bob Iger è mortificato per la causa con la Disney

Scarlett Johansson ha deciso di fare causa alla Disney per i mancati diritti d'autore su Black Widow, una mossa che ha sorpreso molti 'pezzi grossi' della major, tra cui l'executive chairman Bob Iger, che si è definito 'mortificato' per la scelta dell'attrice di portare in tribunale Disney a causa di divergenze che riguardano Black Widow.

Secondo quanto riporta The Wrap ci sarebbe stata una profonda spaccatura in seno alla Disney tra Iger e Bob Chapek, colui che ha preso il posto proprio dell'ex CEO. Il pezzo descrive una fase parecchio tumultuosa all'interno della major, con un membro dello staff Disney che insinua l'ipotesi che Iger abbia lasciato intenzionalmente che Chapek si tirasse la zappa sui piedi.



"Ho parlato con una mezza dozzina di dirigenti che hanno familiarità con Disney e la sua cultura" scrive la giornalista di The Wrap "Sembra che Iger abbia intenzionalmente permesso a Chapek di 'suicidarsi' con il team di Johansson non riuscendo ad intervenire e a negoziare un'alternativa ad una causa, o che sia così disconnesso dal suo successore che non era nei paraggi per intervenire come al solito".

Secondo il reparto comunicazioni Disney tutto ciò non corrisponde al vero, come sottolinea anche il magazine.

Disney ha definito 'triste e dolorosa' la causa intentata da Scarlett Johansson. Nel duro comunicato, la major ritiene tutta questa vicenda "un insensibile disprezzo per gli orribili e prolungati effetti della pandemia globale di COVID-19". Disney inoltre ha ribadito di aver rispettato il contratto in essere con Scarlett Johansson.



Se siete stanchi di questa diatriba legale tra Scarlett Johansson e Disney potete leggervi la nostra recensione di Black Widow.