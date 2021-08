Scarlett Johansson, Bob Chapek risponde sulla causa di Black Widow: la star adesso è sola?

Da quando Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney la situazione non è delle più distese tra la società e i Marvel Studios, e adesso il ceo Bob Chapek è intervenuto per la prima volta per discutere la cosa.

Nel corso della chiamata con gli investitori che si è tenuta nella notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, Chapek ha sottolineato che la Disney "ha bisogno di trovare metodi alternativi" per la distribuzione a causa dei continui impedimenti dettati dal coronavirus, ha chiarito che non ci sono controversie tra lui e Bob Iger e ha affermato che le decisioni sulla distribuzione vengono prese film per film: "Bob Iger e io, insieme al team di distribuzione, abbiamo deciso che nel caso di Black Widow questa fosse la strategia giusta per consentirci di raggiungere il pubblico più ampio possibile", ha affermato Chapek, rispedendo al mittente le voci di divergenze di opinioni tra lui e il suo predecessore, entrambi chiamati in causa nella dichiarazione di Scarlett Johansson.

E a proposito della star della Marvel, dopo aver elogiato Black Widow definendolo come "il film più performante al botteghino nazionale dall'inizio della pandemia", Chapek ha risposto direttamente agli avvocati di Scarlett Johansson, spiegando che in futuro "la Disney farà sempre ciò che crediamo sia nel miglior interesse del film e nel miglior interesse del nostro pubblico", insinuando anche che Scarlett Johansson sarà da sola nella sua crociata. "Abbiamo trovato dei modi per ricompensare equamente i talenti che lavorano nei nostri film, e da quando è iniziato il Covid abbiamo stipulato centinaia di accordi e nuovi contratti: nel complesso sono andati tutti molto, molto bene", ha sancito.

Qualche giorno fa l'avvocato della Disney aveva dichiarato che la causa di Scarlett Johansson è una trovata pubblicitaria: rimanete sintonizzati per futuri aggiornamenti.