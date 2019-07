Scarlett Johansson su Black Widow: 'Non ci saranno Avengers a difendermi'

Ci sono volte in cui bisogna contare soltanto su sé stessi: lo standalone su Black Widow sarà una di queste per il personaggio di Scarlett Johansson, che come prevedibile non potrà beneficiare dell'aiuto di Captain America e soci.

A dichiararlo è stata la stessa Johansson nel corso di un'intervista rilasciata a Good Morning America: "Sì, fa un po' paura non avere il mio solito cuscino di Avengers attorno. Continuo ad usare la parola 'vulnerabile' al riguardo, ma in realtà è in situazioni come queste che [Natasha] tira fuori sé stessa, perché è costretta a cavarsela da sola" ha spiegato l'attrice.

All'interprete di Natasha Romanoff è poi stato chiesto se nel film vedremo approfondire il suo profondo legame con Clint Barton, ma Johansson non ha voluto anticipare nulla sulla questione: "Ecco, adesso vedo già spuntare le mitragliatrici! Marvel prenderà te per primo e me per seconda, se parlo. Le mie labbra sono cucite, vi toccherà aspettare e vedere" ha scherzato l'attrice con il suo interlocutore, evitando però l'onnipresente rischio spoiler.

Sempre secondo Scarlett Johansson lo standalone su Black Widow deve molto a film come Terminator 2 e Logan. A parlare recentemente è stata poi anche Rachel Weisz, che nel film interpreterà la collega di Natasha Melina: secondo Weisz il rapporto tra i due personaggi sarà piuttosto complesso.