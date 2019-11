Per Scarlett Johansson Black Widow sarà un film sul perdonare sé stessi e sulla famiglia

In ben undici anni di Marvel Cinematic Universe abbiamo visto alcuni personaggi evolversi, crescere, cambiare nel corso del tempo; allo stesso modo però, per forza di cose, ne abbiamo visti altri forse non adeguatamente approfonditi. Black Widow, molto probabilmente, sarà uno dei rimedi a queste lacune.

Sì, perché a maggior ragione dopo la tragica fine del personaggio di Scarlett Johansson durante Avengers: Endgame, la povera Natasha merita senz'altro un paio d'ore senza troppi Avengers intorno durante le quali mostrare i suoi aspetti più intimi, più personali.

Questa, almeno, è l'intenzione del film secondo quanto spiegato dalla stessa Johansson: "Sarà un film sul perdonare sé stessi e sulla famiglia. Penso che nella vita abbiamo tutti dei momenti di crescita e dei momenti di transizione durante i quali cerchi di andare avanti, e penso sia qui che troviamo il personaggio in Black Widow, un momento di vera crisi e, alla fine del film, dopo averla vista affrontare sé stessa e superare questo momento, la ritroveremo poi come una persona più matura e con i piedi per terra. Questo è il suo viaggio, o almeno lo spero" ha raccontato l'attrice. Proprio il triste epilogo di Black Widow, d'altronde, pare sia stato uno dei grandi rimpianti degli sceneggiatori di Avengers: Endgame.

A breve, comunque, potremo forse cominciare a dare sfogo alla nostra curiosità: pare infatti che sia trapelata una possibile data d'uscita del trailer di Black Widow.