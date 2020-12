Scarlett Johansson, una battuta al Saturday Night Live sul whitewashing coinvolge la star

L'episodio del Saturday Night Live di quest'ultima settimana, in onda su NBC, è stato per buona parte a tema natalizio, essendo l'ultima puntata del 2020. Come da tradizione i due conduttori, Michael Che e Colin Jost hanno fatto il loro annuale 'Joke Swap' durante il segmento dedicato. E le battute hanno attirato molta attenzione.

Jost, recitando le battute che sarebbero dovute essere di Che, ha iniziato con una battuta sul frontman dei Creed, Scott Stapp, che interpreterà Frank Sinatra in un biopic su Ronald Reagan. Il pezzo di Jost ha preso una piega differente quando l'attenzione si è spostata sul whitewashing e su Scarlett Johansson:"La buona notizia è che Sammy Davis Jr. sarà interpretato da Scarlett Johansson!" ha dichiarato Jost.



La battuta si riferisce alle passate polemiche che hanno riguardato il casting di Johansson in film come Ghost in the Shell, tratto da un manga giapponese. I creatori sono stati accusati di whitewashing in un ruolo che poteva essere assegnato ad un'attrice asiatica. Un'altra controversia che mise al centro della scena Scarlett Johansson è quella che riguarda la scelta d'ingaggiare l'attrice per interpretare un uomo transgender nel film Rub & Tug, basato sulla vera storia di un gangster transgender nella Pittsburgh degli anni '70 che viene coinvolto nella Massage Parlor War della città.

Johansson si ritirò in seguito dal progetto:"Col senno di poi ho gestito male quella situazione. Non ero sensibile, la mia reazione iniziale ad esso... non ero a conoscenza di quella tematica. Ero ignorante. L'ho imparata tanto attraverso quella fase. L'ho giudicata male" disse la star.



