Scarlett Johansson: 'Avverto la pressione di continuare a fare grandi film'

Da musa di Woody Allen a beniamina dei fan Marvel Studios, la carriera di Scarlett Johannson non è assolutamente esente da picchi di grande successo, come dimostra la doppia candidatura a Miglior attrice protagonista e non nel 2020 per "Storia di un matrimonio" e "Jojo Rabbit".

Oggi, Scarlett Johannson nonostante la lontananza dai social, è certamente annoverata tra le attrici più amate dal pubblico e più richieste dagli studios. Un mix di puro talento, genuina spontaneità e abile trasformismo ha reso la star di Lost in Translation una delle interpreti più influenti del nuovo millennio.

Dietro all’immenso successo, però, c’è un backstage di passione, dedizione e duro lavoro che caratterizza da sempre il suo operato. Parlando con Charlie Rose, infatti, si è definita come un’attrice in costante lotta con le sue performance: cerca, infatti, di non limitarsi ad osservare i pregi delle sue interpretazioni, ma punta il focus su quelli che lei ritiene suoi difetti o imperfezioni nelle scene in cui è protagonista.

Il mestiere dell’attore è un’incessante bagarre con se stessi, ammette: “Più film di successo realizzi, più avverti una certa pressione su di te per continuare a fare grandi pellicole e garantire interpretazioni eccellenti”.

Così è stato, così continua ad essere: nonostante fosse la seconda scelta del regista Jon Favreau per il ruolo di Vedova Nera, la maternità di Emily Blunt (in cima alla lista delle preferenze) le ha concesso di vestire i panni dell’iconica Avenger, prima eroina e collante del gruppo.

Di certo non mancano le pagine oscure anche in questa fulgida carriera, come dimostra l’ipersessualizzazione che Scarlett Johansson ha percepito nei suoi confronti, ma sono proprio le sue innate abilità recitative ad ergerla al di sopra di ogni tipo di vessazione, rendendola protagonista assoluta del cinema dei nostri tempi.