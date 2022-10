Scarlett Johansson attacca Hollywood: 'Sono stata oggettificata e ipersessualizzata'

L'ex star del Marvel Cinematic Universe Scarlett Johansson ha ricordato di come sia stata "oggettificata" per tutta la sua carriera, a cominciare dai tempi in cui era ancora una giovane attrice.

Durante un'apparizione sul podcast Armchair Expert di Dax Shepard, l'attrice di Lost in Translation e Black Widow ha raccontato di come spesso le persone intorno a lei la ipersessualizzassero come una donna adulta durante i suoi primi giorni di carriera: "Penso che tutti pensassero che fossi più grande perché recitavo da molto tempo, e il cortocircuito è stato che per molti anni sono rimasta un po' incasellata in questa strana atmosfera ipersessualizzata. E' stato un po' spaventoso in quel momento, mi proponevano ruoli che non pensavo fossero adatti a quel momento della mia vita. Ho attribuito la cosa al fatto che la gente pensava che fossi molto, molto più vecchia dell'età che avevo davvero".

Scarlett Johansson ha continuato: "Sono stata oggettificata per lungo tempo, non ricevevo proposte adeguate, mi arrivavano ruoli adatti per donne di trentacinque-quarant'anni. Non era motivo d'orgoglio per me, anzi, ad un certo punto è diventata una cosa che volevo combattere". Altrove nell'intervista, l'attrice ha sottolineato come Hollywood sia "cambiata molto" negli ultimi anni: "Oggi vedo finalmente attori e attrici giovani interpretare ruoli di ventenni. Sono tempi molto diversi."

Ricordiamo che Scarlett Johansson sta sviluppando un progetto con i Marvel Studios apparentemente slegato dalla saga di Black Widow, ma sono mesi ormai che non ci sono aggiornamenti in proposito. Nel frattempo, Scarlett Johansson è stata sostituita da Ana de Armas in Ghosted, nuovo film Apple Original che include nel cast anche Chris Evans.

Continuate a seguirci per tutte le novità dal mondo di Hollywood.