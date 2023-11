Scarlett Johansson, l'assurdo matrimonio con Ryan Reynolds: 'C'erano orsi e balene'

Dopo aver scoperto come si sono conosciuti Scarlett Johansson e Chris Evans, l'interprete della Vedova Nera ha svelato un insolito dettaglio del suo rapporto con un altro attore: stiamo parlando di Ryan Gosling, col quale ha celebrato un matrimonio con tanto di "orsi e balene"!

L'evento, tenutosi in gran segreto sull'isola di Vancouver nel settembre 2008, assomigliava più a uno spaccio di droga in un vicolo stretto e buio, stando alle parole dell'attrice. Non sorprende che i due si sarebbero separati soltanto due anni dopo!

"Non avrei mai pensato che il matrimonio sarebbe stato in un vicolo buio" ha dichiarato Johansson. "Ma è andata così, che posso farci? Era molto riservato, al punto che sembravamo spacciatori di droga – e nell'accezione meno divertente del termine. Mi sono sposata in un luogo lontano, nel punto più remoto del Canada. C'erano orsi, balene, aquile. Insomma: proprio come Avatar!".

I motivi del divorzio sono ancora ignoti, ma sappiamo che Reynold ha incontrato la sua futura moglie, Blake Lively, mentre lavorata sul set di Lanterna Verde (film del 2011 diretto da martin Campbell e basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics). L'annuncio ufficiale risale al dicembre 2010: in quell'occasione Johansson lasciò intendere che la carriera nella Marvel avesse contribuito alla decisione, senza specificare altro. In ogni caso, i due rimangono ancora in buoni rapporti.

D'altronde l'attrice di Black Widow, Asteroid City e Lost in Translation è sempre stata restia nel condividere la propria vita privata: era il luglio 2023 quando Scarlett Johansson lasciò i social network, definendosi come "un fiore delicato".