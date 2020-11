Quante volte Scarlett Johansson è apparsa nuda al cinema? Ecco tutti i film più osé

Conosciuta dai film del Marvel Cinematic Universe per il ruolo della Vedova Nera, Scarlett Johansson è considerata una delle attrici più belle di Hollywood, icona di stile adorata da milioni di persone in tutte il mondo.

A differenza di numerose altre sue colleghe ugualmente illustri, tuttavia, Scarlett Johansson si è contraddistinta per una carriera tendenzialmente molto pudica, e le sue scene di nudo sono diventate una vera e propria rarità capace di folgorare l'intera industria del cinema quando si manifestano.

Fu il caso del clamoroso nudo integrale di Under the skin, capolavoro fantascientifico di Jonathan Glazer uscito nel 2013, quando l'attrice aveva 28 anni. Ma la prima scena senza veli arrivò nel 2004 per Le Seduttrici, film che girò sotto il regista Mike Barker all'età di 19 anni, e nello stesso anni si mostrò anche in Una canzone per Bobby di Shainee Gabel.

Rimane celeberrima anche la sequenza di apertura di Lost in Translation, con la regista Sofia Coppola che iniziò il suo film premio Oscar inquadrando le natiche della star, inquadratura ispirata ad un famoso dipinto John Kacere Jutta. Citiamo anche le scene ne La verità è che non gli piaci abbastanza, Don Jon e due titoli privi di nudo ma dotati di un'alta carica erotica, Vicky Cristina Barcelona e Her.

