Scarlett Johansson su Amazon Prime Video: disponibile il live-action di Ghost in the Shell

Ghost in the Shell, adattamento cinematografico live-action dell'omonimo manga del 1989 di Masamune Shirow, è approdato su Amazon Prime Video. Il film diretto da Rupert Sanders, vede protagonista Scarlett Johansson nei panni di Mira Killian.

La scelta di affidare il ruolo alla Johansson, che impiegò un anno per prepararsi, scatenò numerose accuse di whitewashing in quanto l’attrice non è di etnia asiatica come la protagonista del manga originale. Questo comunque non ha creato problemi ai fan giapponesi che hanno apprezzato il film e la performance della Johansson.

Margot Robbie era in trattative per il ruolo da protagonista ma poi optò per entrare nel cast di Suicide Squad.



Ambientato in un prossimo futuro in cui il confine tra umani e robot è sfumato, la trama segue il Maggiore (Johansson), un supersoldato cyborg a capo della task force speciale Section 9 che indaga sul suo passato per scoprire la verità su ciò che le è accaduto.



In attesa di vedere Scarlett in Black Widow date un'occhiata ad una nuova sensazionale immagine dal set del film, l'attrice si è detta felice che la Marvel abbia aspettato tanto per realizzare Black Widow e in attesa di poterci godere la pellicola possiamo guardare (o riguardare) Ghost in the Shell su Amazon Prime Video.