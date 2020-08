Scarlett Johansson aggiunta alla guerra di Avengers: Endgame: la foto che emoziona i fan!

L'utente del social network Instagram rvmanvgers ha aggiunto la Vedova Nera della superstar Scarlett Johansson ad una delle scene più iconiche di Avengers: Endgame, e come al solito vi riportiamo l'emozionante immagine fan-made all'interno dell'articolo.

Come potete vedere, per rvmanvgers anche Natasha Romanoff avrebbe dovuto prendere parte alla sequenza delle Avengers donne unite al fianco di Captain Marvel nello sforzo finale contro l'esercito di Thanos per difendere il Guanto dell'Infinito, e la foto in basso cerca di rimediare come può a quella che per i fan è stata una grossa mancanza.

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere la Vedova partecipare alla scena? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Scarlett Johansson tornerà (presumibilmente) per l'ultima volta nei panni di Natasha nell'attesissimo Black Widow, primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe inizialmente previsto per aprile scorso ma successivamente rinviato a novembre 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Il film sarà un prequel ambientato dopo gli eventi di Captain American: Civil War ma prima di quelli di Avengers: Infinity War, e vedrà la Vedova alle prese con minacce e alleati del suo passato.

