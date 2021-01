Scarlett Johansson, 5 film da vedere se siete fan della star della Marvel

La straordinaria e prolifica carriera della talentuosa e splendida Scarlett Johansson è iniziata quando l'attrice era ancora piccolissima, quando a soli 10 anni venne scelta da Rob Reiner tra le protagonista bambine del suo Genitori Cercasi, partecipando poi a L'uomo che sussurrava ai cavalli e a Mamma, ho preso il morbillo.

Il suo nome è divenuto famoso a livello internazionale quando però a 19 anni è stata scelta da Sofia Coppolla come protagonista femminile principale del suo splendido Lost in Translation nel 2003, che è uno dei film imprescindibili da vedere per tutti gli amanti della magnifica attrice del Marvel Cinematic Universe, dove veste i panni di Vedova Nera.



Il secondo è la prima collaborazione con Woody Allen nell'ottimo Match Point del 2005, seguito poi dalla seconda collaborazione, l'esilarante Scoop, che resta però tra i film meno amati di Allen. Altro titolo incredibile è ovviamente The Prestige di Christopher Nolan e poi Under the Skin di Jonathan Glazer.



Non possiamo poi non ricordare Don Jon di Joseph Gordon-Levitt, Ave, Cesare dei fratelli Coen, il bellissimo JoJo Rabbit di Taika Waititi e soprattutto Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, che ha tirato fuori il meglio della star.



Li avete visti tutti? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.