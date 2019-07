Scarlet Witch è in viaggio con Rocket in una scena tagliata da Endgame

La sceneggiatura di Avengers: Endgame è una fonte pressoché infinita di scene tagliate o idee scartate prima di iniziare a girare: non c'è conferenza stampa durante la quale non escano fuori dettagli su qualche sequenza che non abbiamo visto nel risultato finale.

L'ultima riguarda una scena che vedeva Scarlet Witch impegnata in un viaggio on the road con Rocket Raccoon, destinazione il santuario di Doctor Strange. A raccontarlo sono stati i due sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely durante il Comic-Con di San Diego.

"No, non c'erano battute oltraggiose, al massimo ce n'erano di noiose. C'era questa situazione in cui Wanda era sopravvissuta, non aveva blippato. Così Wanda e Rocket quindi guidano una macchia dal Triskellion fino alla casa di Doctor Strange, poi usano il portone per entrare nel Kamar Taj e prendere la Gemma. Era tipo 'Sul serio? Stiamo mettendo un viaggio in macchina da uno Stato all'altro in un film così veloce e pieno d'azione?' E quindi la saggezza ha prevalso" hanno spiegato i due sceneggiatori.

Stando al racconto di McFeely e Markus, dunque, la scena non avrebbe davvero aggiunto granché al film, sortendo anzi probabilmente l'effetto di spezzare il ritmo della narrazione. Meglio evitare, no? Sempre in tema scene tagliate, gli autori hanno anche parlato di una scena riguardante Captain America. Mark Ruffalo, invece, ha raccontato di aver provato a rovinare la commovente scena dell'addio tra Bucky e Falcon.