Sarà Scarlet Witch il nuovo grande villain dell'Universo Cinematografico Marvel?

Secondo quanto rivelato da una recente fan theory, Scarlet Witch - ovvero il personaggio interpretato finora da Elizabeth Olsen - potrebbe essere il prossimo grande villain della nuova fase dell'Universo Cinematografico Marvel.

Secondo l'utente di Reddit u/cdhelt1225, infatti, sarebbero le continue tragedie sofferte da Wanda Maximoff a favorire il suo passaggio da eroina a villain della storia; dopo aver perso il fratello Pietro al termine di Avengers: Age of Ultron, infatti, Scarlet Witch ha dovuto subire anche la perdita del suo grande amore, ovvero Visione, ucciso da Thanos alla fine di Avengers: Infinity War. Tutto questo dovrebbe condurre alla lotta disperata di Scarlet per riavere indietro Visione, ma il tutto si risolverà con il ritorno di una creatura più simile al mostro di Frankenstein, non dissimile dagli eventi narrati nella miniserie a fumetti di metà anni Duemila, House of M.

Se le cose dovessero andare storte e il finale di WandaVision dovesse essere negativo per la ragazza, il tessuto della realtà potrebbe rimanerne intaccato ed ecco quindi che Doctor Strange dovrà risolvere la situazione.

Questa teoria, appunto, supporterebbe quella che vuole Scarlet Witch come villain principale del nuovo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel diretto ancora una volta da Scott Derrickson i cui eventi prenderanno luogo dopo quelli della serie di Disney+ WandaVision; forse saranno proprio gli eventi dello show televisivo a condurre Doctor Strange alla caccia di Scarlet Witch per il multiverso, alla stregua di esseri malvagi come Nightmare, Dormammu e Shuma-Gorath.

WandaVision approderà su Disney+ nella primavera del 2021 mentre Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha una data d'uscita nelle sale statunitensi fissata al 7 maggio 2021.