Scarlet Witch non è mai stata chiamata con il suo nome da eroina nei film MCU!

Come ci fanno notare i ragazzi di Comicbook, effettivamente Wanda Maximoff, il personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Elizabeth Olsen, non è mai stata chiamata Scarlet Witch.

Come sapete, la prima volta che abbiamo visto Scarlet Witch in azione nei panni di un Vendicatore è in Avegers: Age of Ultron. Se ricordate, in quell'occasione lei era una "villain". Insieme al fratello voleva vendicare la morte della sua famiglia e ce l'aveva con Tony Stark. Conseguentemente lei e Quicksilver, insieme a Ultron, hanno unito le forze salvo poi trovarsi (i ragazzi), dall'altra parte della barricata, dal lato cioè di quelli che volevano combattere.

Purtroppo Quicksilver nel Marvel Cinematic Universe ce lo hanno portato via presto, ed è rimasta solo Wanda. Scarlet Witch. Lei e i suoi straordinari poteri... Ma come mai tutti si riferiscono a lei come Wanda e non come Scarlet Witch? In verità anche Falcon viene sempre chiamato semplicemente Sam ma, dal momento che anche loro sono eroi e che Cap, o il Dottor Strange vengono chiamati (almeno una volta), con il loro nickname sembra strano che Wanda non sia stata ancora appellata col suo nome da eroina.

Potrebbe succedere in Avengers 4 oppure nella serie che la Disney ha deciso di dedicarle, chissà? Sinossi di Avengers: Infinity War: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."