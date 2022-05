Scarlet Witch, McKellen o Fassbender? Elizabeth Olsen sceglie chi vorrebbe come padre

Elizabeth Olsen aveva detto di volersi unire agli X-Men nel MCU, ma ora è chiamata a scegliere un papà per Scarlet Witch: preferirà il Magneto di Ian McKellen o di Michael Fassbender? E che ne pensa il diretto interessato?

Elizabeth Olsen è ancora impegnata con il press tour di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e nelle tante interviste non può non saltare fuori l'argomento X-Men.

E sebbene dobbiamo ancora capire che ruolo avranno questi ultimi nel Marvel Cinematic Universe, all'interprete di Scarlet Witch è stato chiesto di scegliere chi vorrebbe eventualmente come padre cinematografico tra gli interprete di Magneto già visti sul grande schermo, ovvero Michael Fassbender e Ian McKellen.

"Penso che sceglierò Sir Ian McKellen. Avevo la più grande delle cotte per lui" ha rivelato Olsen "Lo vedevo sempre in questi video chiamati Playing Shakespeare, dove gli attori si riuniscono e recitano qualcosa di Shakespeare... È una serie di video".

"È tipo l'uomo più sexy al mondo. Quindi direi Sir Ian McKellen" ha concluso, reiterando il concetto.

E a quanto pare McKellen sarebbe più che felice di avere la giovane come sua prole, poiché avrebbe affermato in risposta: "Se avessi una figlia, mi piacerebbe davvero che fosse come Elizabeth. Sarebbe fantastico essere suo padre!".

E voi, avete già visto il sequel diretto da Sam Raimi con Elizabeth Olsen e Benedict Cumberbatch? Qui potete trovare la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.