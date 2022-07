Scarlet Witch, Elizabeth Olsen spera in un suo ritorno nel MCU

Come ben sappiamo, l'ultima apparizione di Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, risale al recente film di Sam Raimi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nonostante il misterioso finale riservato al personaggio, l'attrice ha rivelato che le piacerebbe tornare nel MCU.

"Non so [se tornerò]", ha detto la Olsen durante una recente apparizione al The Tonight Show, prima di scherzare sul fatto che spera che i fan disturbino abbastanza i Marvel Studios da costringerla a tornare. “Dovrei tornare. Ma non lo so. Voglio che i fan siano aggressivi e terrorizzino [la Marvel] o qualcosa del genere. Voglio dire, non è un buon modo per fare qualcosa in realtà. Nessuno ha bisogno di usare la forza”.

Il destino del personaggio della Olsen, che ha confessato di non aver ancora mai visto Doctor Strange 2, è quindi ad oggi sconosciuto. Nel film Scarlet torna finalmente in sé dopo aver agito da villain e sembra sacrificarsi per distruggere il Darkhold. Tuttavia, non è mai stata vista o riconosciuta come morta e la stessa Olsen ha affermato di non aver sentito nulla sul suo destino.

"Lo spero", ha detto l'attrice parlando di un suo potenziale ritorno, che potrebbe avvenire nel chiacchieratissimo stand-alone su Scarlet Witch. "Non hanno detto nulla riguardo al mio destino", dicendo in seguito: "Mi piacerebbe fare di più".

Per concludere, vi ricordiamo che l'ultimo film del MCU con Benedict Cumberbatch è ora disponibile per lo streaming e che Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il film Marvel più visto su Disney+.