Scarlet Witch difende Doctor Strange in una scena inedita di Avengers: Endgame

Il gioco di squadra è importantissimo, specialmente quando c'è da fronteggiare una minaccia che mette a repentaglio la sopravvivenza dell'intero universo: gli eroi Marvel lo sanno, e ce lo dimostrano ancora una volta grazie a una scena inedita di Avengers: Endgame.

Si tratta, in realtà, molto probabilmente di una variante di una scena che abbiamo visto nella versione arrivata in sala del film dei Russo, ovvero quella in cui Doctor Strange cerca con i suoi poteri di respingere l'acqua che sta per inondare il campo di battaglia.

Grazie a una foto messa ora in circolazione dal fotografo Chuck Zlotnick e proveniente direttamente dal set di Avengers: Endgame vediamo quindi ora una versione inedita di questa scena, che vede Wanda Maximoff intenta a proteggere il personaggio di Benedict Cumberbatch mentre questi si oppone con tutte le sue forze all'inondazione.

Un team-up che, comunque, non resterà inedito a lungo: i due saranno infatti destinati molto probabilmente a collaborare (o a scontrarsi?) in WandaVision, per cui non resta che pazientare un altro po' ed attendere l'arrivo dello show su Disney+.

Qualche giorno fa, intanto, è arrivato l'album di debutto di uno dei protagonisti di Avengers: Endgame; abbiamo inoltre potuto vedere come nella sceneggiatura di Avengers: Endgame Hulk sia descritto come una celebrità della scienza.