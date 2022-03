Scarlet Witch, arriva il film stand-alone? I fan impazziscono dopo gli ultimi rumor!

La popolarità di Scarlet Witch non è mai stata così alta: il personaggio di Elizabeth Olsen è sulla cresta dell'onda dopo lo straordinario successo di WandaVision, e la sua presenza nell'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness non fa che aumentare l'hype intorno alle vicende di un personaggio sempre più centrale per l'MCU.

Mentre delle nuove foto di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci mostrano proprio la nostra Wanda Maximoff, dunque, una voce fa sognare i fan: secondo alcuni rumor, infatti, Marvel starebbe per annunciare l'arrivo di un film incentrato proprio sulla protagonista di WandaVision e basato sulle vicende narrate in The Children's Crusade.

Si tratta di voci ancora al di là da trovare conferma, ma che già hanno scatenato l'entusiasmo da parte dei fan mai così innamorati di Wanda: "UN FILM SU SCARLET WITCH? FINALMENTE!", "Scusate, ma non riesco a non pensare che sia tutto uno scherzo", "E se fosse l'ultimo progetto dell'MCU a cui Lizzie prenderà parte?", "Un film su Scarlet Witch è in lavorazione? ABBIAMO VINTO" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere in queste ore su Twitter.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un film dedicato alla sola Scarlet? Diteci la vostra nei commenti: noi, intanto, continueremo a monitorare la situazione! Recentemente, nel frattempo, un produttore dell'MCU ha definito Wanda uno dei personaggi più potenti del franchise.