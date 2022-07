Scarlet Wicth, i fan sperano nel film stand alone: l'annuncio al Comic-Con?

Da qualche tempo ormai si parla della possibilità un film stand alone su Scarlet Witch e ora, in molti credono che l'annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni al Comico-Con di San Diego, la convention annuale dell'intrattenimento multi-genere e dei fumetti più grande degli Stati Uniti.

Per il momento si sa ancora ben poco in merito a quelli che potrebbero essere le comunicazioni fatte nel corso dei panel della Marvel e, oltre alle possibili informazioni sul prossimo film dedicato a Captain America con Anthony Mackie, Scarlet Witch sembra essere la più quotata per l'annuncio di una nuova pellicola.

La stessa Elizabeth Olsen spera in un ritorno nel MCU sebbene per il momento abbia sempre ammesso di non sapere nulla su un eventuale nuova apparizione di Wanda Maximoff dopo i fatti di Doctor Stranger in the Multiverse of Madness.

"Non so se tornerò", ha detto la Olsen durante una sua intervista al The Tonight Show, sottolineando quanto la pressione dei fan compiuta su Kevin Feige & Co, potrebbe motivare la Marvel a mettere in produzione un film stand alone su Scarlet Witch. "Dovrei tornare. Ma non lo so. Voglio che i fan siano aggressivi e terrorizzino [la Marvel] o qualcosa del genere. Voglio dire, non è un buon modo per fare qualcosa in realtà. Nessuno ha bisogno di usare la forza".

Ci sarà questo tanto atteso annuncio? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.