Scarlet Johansson saluterà il MCU con Black Widow? La vaga risposta dell'attrice

Tra i progetti della Fase 4 del MCU annunciati a San Diego Comic-Con, il Black Widow con protagonista Scarlett Johansson sarà l'apripista del nuovo corso dei Marvel Studios, ambientato però prima di Avengers: Infinity War e dopo gli eventi di Civil War, il che lo rendo un prequel atto a spiegare il gesto finale di Natasha Romanoff.

Dato che il film collegherà il due crossover Marvel uno all'altro, mostrando un tassello importante della vita della Romanoff nell'arco dei due anni passati lontana dagli Avengers, il cinecomic della Shortland dovrebbe anche essere l'ultimo in cui vedremo la Vedova Nera della Johansson, che dopo questo capitolo dovrebbe ritirarsi dal MCU. Comicbook ha deciso di chiedere all'attrice proprio questo, se avesse intenzione di ritirarsi dal MCU dopo Black Widow, e l'interprete ha dato una delle più vaghe risposte possibili:



"Se riuscirò a sopravvivere alla riprese di questo film, forse". Mentre rispondeva, a detta del giornalista, se la rideva, per poi continuare: "È effettivamente una delle risposte più vaghe che io potessi darvi". Dopo Black Widow, forse, potrebbe apparire in un ulteriore sequel o passare al piccolo schermo in uno dei progetti Disney+. Comunque la Johansson è apparsa in 7 film a partire da Iron Man 2 ed è una dei sei Avengers originali, il che le dà anche diritto a ritirarsi in grande stile.



Black Widow uscirà nelle sale il 1° maggio 2020.