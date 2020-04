La prima volta di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow in una foto di Iron Man 2

Ne abbiamo avuto di tempo per affezionarci a Natasha Romanoff: il personaggio di Scarlet Johansson apparve per la prima volta in Iron Man 2 nel lontano 2010, esattamente dieci anni prima del suo sacrificio in Avengers: Endgame e di questo Black Widow che sarà contemporaneamente addio e primo standalone sul personaggio.

Nonostante il tempo passato, comunque, nessuno dimentica l'esordio della Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe: Iron Man 2 resta ancora oggi uno dei film meno amati e riusciti del franchise, ma a lui spetta almeno il merito di averci fatto conoscere un personaggio a cui forse troppa poca attenzione è stata dedicata nel corso degli anni.

Nel caso in cui vogliate fare un bel tuffo nel passato, dunque, ecco una foto risalente alle riprese di Iron Man 2 in cui è possibile vedere Scarlett Johansson alle prese per la prima volta con il costume che avrebbe a più riprese indossato nel corso del successivo decennio. L'attrice, all'epoca, aveva appena 23 anni: come passa il tempo, vero?

Tornando a parlare del film di cui sarà protagonista, intanto, Scarlett Johansson ha definito Black Widow un vero dramma familiare; la situazione sull'esordio del film è ancora piuttosto incerta data l'emergenza coronavirus, ma nonostante le voci su una possibile uscita direttamente in digitale pare che Disney sia ancora concentrata sull'uscita in sala di Black Widow.