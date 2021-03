Scarlet Johansson e Florence Pugh eroiche: sul set di Black Widow nonostante la polmonite

Black Widow è stato ufficialmente posticipato a luglio, dunque dovremo pazientare ancora un po' per vedere il primo cinecomic della Fase 4 del MCU ma, stando alle ultime informazioni trapelate, l'attesa verrà ben ripagata.

Come rivelato dalla regista Cate Shortland, anche le riprese si sono rivelate più complesse del previsto ma, la produzione è stata allietata dalla presenza delle due protagoniste, Scarlett Johansson che interpreta la ben nota Vedova Nera a.k.a. Natasha Romanoff e Florence Pugh che interpreta invece la new entry Yelena Belova.

"Era come essere nell'esercito", ha detto la Shortland in un'intervista a The Gentlewoman. "Alla fine, Scarlett e la sua co-protagonista Florence Pugh stavano entrambi girando nonostante fossero malate di polmonite".

Black Widow è stato girato in varie nazioni, tra cui Norvegia, Marocco, Regno Unito e infine negli Stati Uniti. La regista anche sottolineato quanto la Johansson, nonostante il periodo complesso, sia riuscita a mantenere alto l'umore di tutta la troupe: "Nonostante sia una vera star, è senza pretese. Ride e scherza con chiunque si trovi sul set. Apprezza le persone e le fa sentire apprezzate".

Nel corso della stessa intervista, proprio la Johansson ha parlato di alcune controversie della sua carriera e ha sottolineato inoltre che a suo avviso, gli attori non devono necessariamente un ruolo pubblico nella società: "Non hai scelto di essere un politico, sei un attore. Il tuo lavoro è essere uno specchio per il pubblico, essere in grado di vivere un'esperienza empatica attraverso l'arte. Questo è il tuo lavoro".

Una cosa è certa, qualsiasi cosa accada, Black Widow sarà una pellicola da record.