Scarface, la storia del personaggio: perché è sciocco prendersela col remake di Guadagnino

Ieri sera è stato annunciato ufficialmente che il nostro Luca Guadagnino dirigerà il remake di Scarface, celebre gangster movie statunitense diretto nel 1983 da Brian De Palma con protagonista Al Pacino.

Come spesso accade con l'annuncio dei remake, subito una frangia di appassionati è scesa sulle piazze dei social con torce e forconi virtuali per urlare al mondo la propria indignazione: perché Hollywood continua a fare remake e a stravolgere i cult del passato?

Perché, semplicemente, le storie sono fatte per essere tramandate; e perché, con meno semplicità e più cinismo, il cinema è un arte industriale.

Ma anche lasciando da parte le eventuali antipatie (o simpatie) per Guadagnino, forse il regista più talentuoso del cinema italiano contemporaneo che però la nostra industria continua a lasciare da parte per un motivo che in pochi comprendono (pensate a Chiamami col tuo nome e Suspiria e al trattamento riservato loro dai David di Donatello) se Hollywood avesse iniziato a dar retta alle lamentele di chi odia i remake la maggior parte dei film che oggi ci si affanna così tanto a difendere non esisterebbe affatto: lo stesso Scarface di De Palma è, guarda caso, un remake del classico del 1932 diretto da Howard Hawks, Scarface lo sfregiato, a sua volta ispirato alle gesta di Al Capone.

Ma i precedenti non si fermano di certo qui: La Cosa, I Magnifici Sette, Ocean's Eleven, La Mosca, The Ring, Nosferaturo il Principe della Notte, Cape Fear, Blood Story, Quel Treno Per Yuma, L'Esercito delle 12 Scimmie ... l'elenco è interminabile (e molto spesso impreziosita da film molto migliori dell'originale) e questo perché i gusti del pubblico si evolvono, il mezzo-cinema cambia, due autori diversi non potranno mai raccontare la stessa storia perché attratti inevitabilmente da sensazioni e dettagli differenti, e di conseguenza non si avrà mai lo stesso film.

Voi cosa ne pensate su questo argomento? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Suspiria di Luca Guadagnino e all'Everycult su Suspiria di Dario Argento.