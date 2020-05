Scarface, il remake di Luca Guadagnino? Al Pacino è sempre stato d'accordo

In sviluppo da quasi un decennio, il remake di Scarface targato Universal Pictures ha finalmente mosso i suoi primi, importanti passi avanti con l'ingaggio di Luca Guadagnino: ma cosa ne pensa Al Pacino della nuova versione di uno dei suoi ruoli più iconici?

Intervistato in merito dall'Hollywood Reporter nel 2015, quando lo studio aveva affidato la sceneggiatura del film a Jonathan Herman, Pacino definì i piani della Universal "interessanti", spiegando di comprendere come funzionano le cose a Hollywood: "Fa parte del nostro lavoro. Rifacciamo cose. Anch'io potrei fare un remake di un film che ho visto di recente, non posso dire di cosa di stratta ma è di circa 50 anni fa."

Più che un remake in sé e per sé, la pellicola di Guadagnino può essere considerata un reboot o ancora meglio il terzo film liberamente ispirato alle gesta criminose di Al Capone, questa volta ambientato nella Los Angeles dei giorni nostri. Dopotutto, le versioni di Howard Hawks (1938) e Brian De Palma (1983) erano ambientate rispettivamente nelle Chicago e Miami contemporanee ed esploravano due aspetti diversi del periodo storico in cui erano immerse (il proibizionismo e il traffico di droga).

