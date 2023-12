Scarface, il remake di David Ayer è 'una delle sceneggiature migliori' del regista

Luca Guadagnino non realizzerà il remake di Scarface. Ma come ben sappiamo, il regista di “Chiamami col tuo nome” non era l’unico interessato alla realizzazione del remake, difatti in lista c’era anche David Ayer.

Il regista di Suicide Squad, per la preview del 2024 di Total Film, oltre a parlare della sua director cut di Suicide Squad, ha menzionato la sua sceneggiatura mai realizzata per il Remake di Scarface di Brian De Palma, a sua volta rifacimento di Scarface - Lo sfregiato di Howard Hawks (1932), definendola “una delle sue migliori sceneggiature:

“Una delle migliori sceneggiature che abbia mai scritto è stata quella di Scarface. Viene fatta girare a Hollywood, in clandestinità. È divertente quando la gente parla del progetto. "È la sceneggiatura di Ayer?" "No, è di qualcun altro". "Oh, ok".” L’attore hai poi negato i rumour che ipotizzavano problemi con la realizzazione della sceneggiatura perché troppo violenta:

“Non era troppo violento. La violenza - posso camuffarla. Se qualcuno viene colpito, posso fotografare una testa che esplode, senza allontanare la gente. È facile. È l'ABC del regista. Ho creato questo viaggio ricco e pieno di anima attraverso il traffico di droga, e più o meno quello che è. Lo studio voleva solo qualcosa di più... divertente. Scarface è la sua più grande IP dopo Jurassic Park. Vogliono catturare il maggior numero di spettatori possibile. Adoro la Universal, ca*zo. Persone fantastiche. Ho avuto una conversazione molto onesta sul film che avrebbero voluto fare e sul film che avrei voluto fare io. C'è molta distanza tra noi. È più facile dire: “mettiamolo da parte”.

Anche Antoine Fuqua doveva realizzare un remake di Scarface, ma il progetto non fu mai realizzato. E a voi sarebbe piaciuta questa versione di David Ayer di uno dei film più importanti della storia del cinema? Fatecelo sapere nei commenti.