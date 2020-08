Scarface diventa una recita scolastica: il video è tutto da ridere

Tra i molti film di Brian De Palma, il cult che è forse più ricordato e amato dal grande pubblico è il mitico Scarface con Al Pacino nei panni di Tony Montana, uno dei ruoli che lo ha consacrato a grande divo di Hollywood e superstar internazionale, talmente noto che a imitarlo, adesso, ci pensano anche i bambini.

A giudicare al video che potete ammirare in calce è che è davvero tutto da ridere, qualche mente geniale ha evidentemente pensato bene che far interpretare a dei ragazzini delle elementari dei criminali o delle prostitute all'interno di un'opera carica di droga, sesso, armi e violenza con delle tematiche estremamente adulte fosse una buona idea, se non altro per trasformare in qualche modo un dramma criminale in una commedia teatrale a basso budget.



Il risultato è semplicemente esilarante e - bisogna ammetterlo - davvero ingegnoso e a suo modo fedele, con delle piccole accortezze. Niente cocaina - ovviamente -, sostituita invece da dei buonissimi pop corn. Via anche le armi e al loro posto delle pistole e mitra giocattolo, uno in particolare anche molto futuristico e di un giallo bello accesso per non farsi mancare nulla. Bella anche l'idea delle telecamere di sorveglianza ricreate con dei disegni.



C'è per forza lo zampino di una mentre brillante dietro a questa recita scolastica di Scarface. Non può essere altrimenti. Vedere per credere.