Scarface, Guadagnino sicuro: 'Sarà un film adeguato ai nostri tempi'

Alla notizia di un remake di Scarface il pubblico si è diviso, come sempre in questi casi, tra chi urlava al reato di lesa maestà e chi, invece, mostrava sincera curiosità per l'impresa in cui si è imbarcato Luca Guadagnino. La domanda del secolo, dunque, è: che film sarà questo Scarface?

Scadere nell'imitazione è un rischio difficile da evitare in questi casi, soprattutto quando si parla di un personaggio iconico come quello interpretato da Al Pacino: Guadagnino però ha già dimostrato di sapersela cavare a confronto con un altro monumento come Suspiria e, stando alle sue parole, anche stavolta il regista sembra avere le idee chiare.

Guadagnino ha infatti parlato della volontà di adeguare Scarface ai nostri tempi, esattamente come fecero i due film precedenti sul personaggio: "Il primo Scarface di Howard Hawkes era tutto sul proibizionismo. Cinquant'anni dopo Oliver Stone e Brian De Palma ne hanno fatto la loro versione, molto diversa dal film di Hawkes. Entrambi i film meritano di stare in mostra, come due splendidi pezzi di una sola scultura. La speranza è che anche il nostro film, più di quarant'anni dopo, offrirà una riflessione nuova su un personaggio che rappresenta la nostra ossessione per l'ambizione e per il successo. Penso che la mia versione sarà adeguata ai nostri tempi" ha spiegato il regista.

Pare, intanto, che lo stesso Al Pacino abbia dato il suo benestare al remake di Scarface; per chi volesse approfondire il personaggio oltre lo storico film di De Palma, intanto, ecco cosa c'è da sapere sulla storia di Scarface.