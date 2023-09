Scarface, una celebre scena del film è stata diretta da un altro regista: ecco chi

La maggior parte dei registi che hanno cominciato la loro attività negli anni '70 negli USA, fanno parte di un gruppo ristrettissimo di amici. Questo coinvolgeva anche Brian De Palma e Steven Spielberg. Il secondo, infatti, visitò il set durante le riprese di una delle scene più iconiche di Scarface.

Insomma, ad Hollywood in quel periodo i registi erano usciti più o meno tutti dalla stessa fucina e ciò li portava, molto spesso, ad aiutarsi tra di loro. Nonostante il successo conquistato è rimasta l'abitudine per molti di loro di visitare i set dei colleghi durante le riprese delle rispettive pellicole. Questo, più volte, ha portato tanti grandi registi ad essere coinvolti, anche in minima parte, in film leggendari. Questo è ovviamente successo anche con Scarface e con la visita fatta da Steven Spielberg durante un giorno di riprese molto particolare.

Proprio in quelle ore, infatti, Brian De Palma aveva programmato di girare una delle scene più iconiche del film: l'attacco dei colombiani. La violenza all'interno della pellicola obbligò la produzione ad introdurre l' R-rating in Scarface ma De Palma si prese totalmente gioco della decisione. Per accogliere al meglio l'amico e collega Steven Spielberg, il regista gli fece dirigere la celebre inquadratura dal basso dell'ingresso dei colombiani all'interno della casa.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul classico di Brain De Palma vi consigliamo la nostra recensione di Scarface.